Белорусские школьники придумали энергосберегающие жалюзи

Новости Беларуси. Белорусские школьники учатся экономить, а их конкурсные проекты сегодня больше напоминают инновационные стартапы с использованием передовых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собственным набором функций «умного дома» теперь уже не удивить, в руках учащихся – собранные на коленке планшеты и прототипы других электронных устройств. Одна из разработок гомельских школьников – жалюзи, способные подстраховать любой, даже «умный» дом на случай перебоев в электроснабжении.

Валерий Клюка, участник республиканского конкурса «Энергомарафон-2018»: Мы придумали расположить солнечные батареи на ламелях жалюзи. Мы не тратим полезную площадь на их установку, и они не мешают работе самих жалюзи. В итоге жалюзи превращаются в умное устройство.

Татьяна Атрохова, организатор республиканского конкурса «Энергомарафон-2018»:

Начинали с самого простого: с конкурса рисунков по энергосбережению. А сегодня это проекты. Ученик сегодня создает и мыслит совершенно по-новому.

К слову, «списать» на школьном этапе не получится. Сотни проектов, ежегодно участвующих в конкурсе, проходят многоуровневую проверку на оригинальность (или плагиат). Свои заключения по сложным проектам дают в том числе и профессионалы из белорусских технопарков.