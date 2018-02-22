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Белорусские школьники придумали энергосберегающие жалюзи

22 февраля 2018 07:07
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Новости Беларуси. Белорусские школьники учатся экономить, а их конкурсные проекты сегодня больше напоминают инновационные стартапы с использованием передовых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские школьники придумали энергосберегающие жалюзи-1

  

Собственным набором функций «умного дома» теперь уже не удивить, в руках учащихся – собранные на коленке планшеты и прототипы других электронных устройств. Одна из разработок гомельских школьников – жалюзи, способные подстраховать любой, даже «умный» дом на случай перебоев в электроснабжении.  

Белорусские школьники придумали энергосберегающие жалюзи-4

  

Валерий Клюка, участник республиканского конкурса «Энергомарафон-2018»:  
Мы придумали расположить солнечные батареи на ламелях жалюзи. Мы не тратим полезную площадь на их установку, и они не мешают работе самих жалюзи. В итоге жалюзи превращаются в умное устройство.  

Белорусские школьники придумали энергосберегающие жалюзи-7

  

Татьяна Атрохова, организатор республиканского конкурса «Энергомарафон-2018»:  
Начинали с самого простого: с конкурса рисунков по энергосбережению. А сегодня это проекты. Ученик сегодня создает и мыслит совершенно по-новому. 

К слову, «списать» на школьном этапе не получится. Сотни проектов, ежегодно участвующих в конкурсе, проходят многоуровневую проверку на оригинальность (или плагиат). Свои заключения по сложным проектам дают в том числе и профессионалы из белорусских технопарков.  

# общество # Фотофакт # Экология # Инновации # Валерий Клюка # Татьяна Атрохова

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