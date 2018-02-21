«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага

Навіны Беларусі. Лепшыя – на варце правапарадку. Сёння, 21 лютага, у канцэртнай зале «Верхні горад» ўзнагародзілі сталічных праваахоўнікаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці».
Навіны Беларусі. Лепшыя – на варце правапарадку. Сёння, 21 лютага, у канцэртнай зале «Верхні горад» ўзнагародзілі сталічных праваахоўнікаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці».
Граматамі адзначылі як вопытных супрацоўнікаў, так і маладое пакаленне. За добрыя вынікі на службе і ў спорце праваахоўнікі атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Добрыя словы пачулі і бацькі міліцыянераў.
Наталля Аскірка, старшы інспектар групы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Фрунзенскага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў:
Сказать, что самое сложное в моей профессии, конечно же, мне нетрудно, потому что каждый день у нас может быть неповторимым и запоминающимся. Со всеми трудностями мы стараемся справляться, высоко подняв голову и идя только вперед.
Когда руководство отмечает твои результаты работы, конечно, это вдвойне приятно.
Аляксей Радыванюк, міліцыянер АМАП Галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама:
Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим. К этому нужно стремиться.
Сяргей Дарошка, начальнік Галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама:
Минская милиция сработала достаточно эффективно. Мы провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности наших граждан, по обеспечению безопасности как на улицах города Минска, так и дорожной безопасности и так далее.
Узнагароды атрымалі 65 супрацоўнікаў. Павіншавалі і актывістаў ветэранскай арганізацыі.