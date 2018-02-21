«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага

Наталля Аскірка, старшы інспектар групы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Фрунзенскага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў:

Сказать, что самое сложное в моей профессии, конечно же, мне нетрудно, потому что каждый день у нас может быть неповторимым и запоминающимся. Со всеми трудностями мы стараемся справляться, высоко подняв голову и идя только вперед.

Когда руководство отмечает твои результаты работы, конечно, это вдвойне приятно.