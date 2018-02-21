Прямой эфир

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага

21 февраля 2018 22:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Лепшыя – на варце правапарадку. Сёння, 21 лютага, у канцэртнай зале «Верхні горад» ўзнагародзілі сталічных праваахоўнікаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці».

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага-1

Граматамі адзначылі як вопытных супрацоўнікаў, так і маладое пакаленне. За добрыя вынікі на службе і ў спорце праваахоўнікі атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Добрыя словы пачулі і бацькі міліцыянераў.

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага-4

Наталля Аскірка, старшы інспектар групы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Фрунзенскага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў:
Сказать, что самое сложное в моей профессии, конечно же, мне нетрудно, потому что каждый день у нас может быть неповторимым и запоминающимся. Со всеми трудностями мы стараемся справляться, высоко подняв голову и идя только вперед.

Когда руководство отмечает твои результаты работы, конечно, это вдвойне приятно.

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага-7

Аляксей Радыванюк, міліцыянер АМАП Галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама:
Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим. К этому нужно стремиться.

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага-10

Сяргей Дарошка, начальнік Галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама:
Минская милиция сработала достаточно эффективно. Мы провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности наших граждан, по обеспечению безопасности как на улицах города Минска, так и дорожной безопасности и так далее.

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага-13

Узнагароды атрымалі 65 супрацоўнікаў. Павіншавалі і актывістаў ветэранскай арганізацыі.

«Неважно, каким делом ты занимаешься. Важно в любом деле быть лучшим». Сталічных праваахоўнікаў узнагародзілі 21 лютага-16

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Сергей Дорошко

Другие новости рубрики

Все новости
Пагуляць у 3D-туры па сцежках і адчуць подых мінулага. Мінчанін стварыў сайт, прысвечаны сваёй малой радзіме
21 февраля 2018 21:26

Пагуляць у 3D-туры па сцежках і адчуць подых мінулага. Мінчанін стварыў сайт, прысвечаны сваёй малой радзіме

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района
21 февраля 2018 20:04

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района

«У отца сдали нервы и он застрелился». Прорывались в свой дом через забор и с милицией, а теперь не могут переселиться из аварийного здания
21 февраля 2018 19:43

«У отца сдали нервы и он застрелился». Прорывались в свой дом через забор и с милицией, а теперь не могут переселиться из аварийного здания