Амина Мохаммед: Беларусь успешно выполняет Цели устойчивого развития, и ей удается дойти в этом буквально до каждого гражданина

Новости Беларуси. Беларусь успешно выполняет Цели устойчивого развития, и, что очень важно, в этом ей удается дойти буквально до каждого гражданина. Такое мнение озвучила 21 февраля первый заместитель Генсекретаря ООН Амина Мохаммед во время представительного форума в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум собрал делегации более чем из 40 стран Европы и Центральной Азии. Предмет разговора – каким быть миру дальше, как выполнять Цели тысячелетия, которые призваны избавить мир от бедности, войн и проблем, связанных с изменением климата. С почетной гостьей провел встречу Президент Александр Лукашенко. Глава государства заверил Амину Мохаммед в том, что Беларусь всегда будет придерживаться выполнения целей устойчивого развития.