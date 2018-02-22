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Амина Мохаммед: Беларусь успешно выполняет Цели устойчивого развития, и ей удается дойти в этом буквально до каждого гражданина

22 февраля 2018 06:28
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Новости Беларуси. Беларусь успешно выполняет Цели устойчивого развития, и, что очень важно, в этом ей удается дойти буквально до каждого гражданина. Такое мнение озвучила 21 февраля первый заместитель Генсекретаря ООН Амина Мохаммед во время представительного форума в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Форум собрал делегации более чем из 40 стран Европы и Центральной Азии. Предмет разговора – каким быть миру дальше, как выполнять Цели тысячелетия, которые призваны избавить мир от бедности, войн и проблем, связанных с изменением климата. С почетной гостьей провел встречу Президент Александр Лукашенко. Глава государства заверил Амину Мохаммед в том, что Беларусь всегда будет придерживаться выполнения целей устойчивого развития.  

Амина Мохаммед: Беларусь успешно выполняет Цели устойчивого развития, и ей удается дойти в этом буквально до каждого гражданина-1

  

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Сегодня Беларусь – активный участник ООН. Несколько белорусских инициатив прочно входят в повестку дня организации. Одна из них – формирование глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. За страной также прочно закрепилась лидирующая роль в международном чернобыльском сотрудничестве. Кроме того, Беларусь вносит активный вклад в процесс разоружения.  

# общество # Фотофакт # заседание ООН # Амина Мохаммед

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