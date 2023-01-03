Более 2 тысяч граждан ЕС посетили Беларусь в первые дни нового года

Интерес к белорусскому безвизу продолжает расти. Иностранцы воспользовались такой возможностью и в первые дни 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за новогодние выходные в Беларусь в безвизовом порядке въехали более 2 000 жителей соседних стран Евросоюза. Чаще всего это были литовцы. В целом с начала действия безвиза нашу страну посетили почти 390 тысяч граждан Литвы, Латвии и Польши. В основном жители Прибалтийских республик закупаются топливом, сигаретами и продуктами. Ведь белорусские цены от европейских отличаются в разы. Помимо покупок, иностранцы в Беларуси встречаются с родственниками, посещают места захоронения, получают медицинские и иные услуги. Учитывая популярность белорусского безвиза, решением Президента он продлен до конца этого года.