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Более 2 тысяч граждан ЕС посетили Беларусь в первые дни нового года

03 января 2023 10:52
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Интерес к белорусскому безвизу продолжает расти. Иностранцы воспользовались такой возможностью и в первые дни 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тысяч граждан ЕС посетили Беларусь в первые дни нового года-1

Только за новогодние выходные в Беларусь в безвизовом порядке въехали более 2 000 жителей соседних стран Евросоюза. Чаще всего это были литовцы. В целом с начала действия безвиза нашу страну посетили почти 390 тысяч граждан Литвы, Латвии и Польши. В основном жители Прибалтийских республик закупаются топливом, сигаретами и продуктами. Ведь белорусские цены от европейских отличаются в разы. Помимо покупок, иностранцы в Беларуси встречаются с родственниками, посещают места захоронения, получают медицинские и иные услуги. Учитывая популярность белорусского безвиза, решением Президента он продлен до конца этого года.

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# Туризм # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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