Минск: в преддверии Международного дня инвалидов в Советском районе наградили людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Город без границ. В преддверии Международного дня инвалидов в Советском районе наградили людей с ограниченными возможностями. Активистов и руководителей районных общественных организаций отметили за добросовестную социальную поддержку инвалидов. Для гостей праздника выступили артисты и творческие коллективы.

Всего в столице проживает более 120 тысяч инвалидов. Для данной категории граждан предусмотрены социальные льготы, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение, а также создана система медицинской реабилитации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.