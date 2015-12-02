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Минск: в преддверии Международного дня инвалидов в Советском районе наградили людей с ограниченными возможностями

02 декабря 2015 17:25
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Новости Беларуси. Город без границ. В преддверии Международного дня инвалидов в Советском районе наградили людей с ограниченными возможностями. Активистов и руководителей районных общественных организаций отметили за добросовестную социальную поддержку инвалидов. Для гостей праздника выступили артисты и творческие коллективы.

Всего в столице проживает более 120 тысяч инвалидов. Для данной категории граждан предусмотрены социальные льготы, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение, а также создана система медицинской реабилитации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Людмила Хальчицкая # Тамара Раковец

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