12 сентября на заседании Миноблисполкома обсуждали демографическую ситуацию Минщины

Новости Беларуси. Необходима конкретная работа по повышению престижа полной, многодетной и счастливой семьи. Об этом, в ходе заседания Миноблисполкома, где обсуждалось выполнение программы демографической безопасности Минщины, заявил губернатор Борис Батура.

Демографическая ситуация в регионе постепенно улучшается. С начала года в Минской области родилось почти 11 тысяч малышей. Также увеличивается количество семей, в которых воспитываются по двое и трое детей. Росту рождаемости способствует увеличение размеров адресной социальной помощи, льготы при строительстве жилья, обеспечение бесплатными лекарствами детей до трех лет.

Почти на треть в этом году увеличилось количество браков. Стало меньше разводов. Однако по-прежнему сокращается число жителей в сельской местности. Коэффициент смертности на селе превышает городской почти в два раза. Большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Семенчук, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Эта тема остается актуальной уже на протяжении ряда лет, не смотря на то, что в Минске и Минской области наметилась позитивная динамика, динамика в сторону улучшения. То есть в области выполняются все запланированные мероприятия, практически все мероприятия, которые предусмотрены программой, всеми ведомствами, всеми предприятиями. Сегодня у нас уровень рождаемости в области увеличивается. Общий коэффициент рождаемости сегодня составляет 13 промилле, в то время как в среднем по республике – 12.