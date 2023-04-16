Белорусские правоохранители перешли на усиленный режим несения службы

Новости Беларуси. Традиционно в праздничные дни правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске общественный порядок находиться под пристальным контролем в 48 местах – это храмы и приходы, где организуются богослужения. Сотрудники ГАИ следят за дорожной обстановкой возле культовых сооружений. Их задача выявлять нарушителей и при необходимости помогать автомобилистам.