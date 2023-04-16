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Белорусские правоохранители перешли на усиленный режим несения службы

16 апреля 2023 08:54
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Новости Беларуси. Традиционно в праздничные дни правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские правоохранители перешли на усиленный режим несения службы-1

В Минске общественный порядок находиться под пристальным контролем в 48 местах – это храмы и приходы, где организуются богослужения. Сотрудники ГАИ следят за дорожной обстановкой возле культовых сооружений. Их задача выявлять нарушителей и при необходимости помогать автомобилистам.  

Белорусские правоохранители перешли на усиленный режим несения службы-4

Не остаются без внимания и загородные магистрали. Ведь согласно анализу дорожно-транспортных происшествий самыми аварийными днями считаются предвыходной и выходные дни.  

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# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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