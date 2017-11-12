Белорусские полярники рассказали о жизни и работе в Антарктиде. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. На неделе началась 10-я Белорусская антарктическая экспедиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для наших полярников этот год юбилейный и переломный. Начинается активная работа по монтажу национальной станции – дело, сопоставимое с запуском спутника. Южный полюс не случайно сравнивают с космосом. Как в отряде космонавтов – каждый участник экспедиции дублируется двумя-тремя кандидатами.

Попасть в Антарктиду можно только 3 месяца в году. Остальное время она отрезана от мира. Фраза на «краю света» здесь полностью уместна. Это как другая планета. Полгода светло, полгода полярная ночь. Даже летом средняя температура от –25 до –45. Ближайшая соседка белорусов – российская станция «Молодежная» – в 25 километрах. И больше никого на тысячи километров вокруг. Но вообще-то более 30 стран мира обладают 75 исследовательскими станциями в Антарктиде. Почему же за свой кусочек этого ледяного пирога развернулась пусть и негласная, но борьба?

Путь на Южный полюс Земли не бывает коротким. Сразу – по воздуху, до Кейптауна, затем несколько недель – на морском судне. От дома белорусских полярников отделяет 14 тысяч километров.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:

Восточная Антарктика, земля Эндерби, побережье моря Космонавтов, у подножия горы Вечерняя.

Это точный адрес белорусов на официально самом холодном континенте на планете. Температура опускалась здесь ниже –89 градусов! Стерильный воздух, повышенная радиация, сильный ветер и –30 – наши полярники приезжают на Южный полюс только летом. С собой берут темные очки и крем… от загара.

Алексей Гайдашов:

Редко-редко бывали случаи – исключительное разгильдяйство – кто-то забыл очки солнцезащитные, вышел на более 15 минут или около получаса на открытый воздух. Может быть ожог роговицы глаза. Человек потом вынужден лежать несколько дней, а то и неделю с повязкой на глазах.

Что еще кладут в походный рюкзак? Мы застали наших полярников буквально на чемоданах. 3-4 варианта одежды – на Антарктиде это буквально на все случаи жизни. Фотоаппарат, ноутбук и, конечно, то, что будет согревать душу полярника долгими по-настоящему зимними вечерами.

Алексей Захватов, участник Белорусской антарктической экспедиции:

Учебник испанского, хочу выучить испанский, если будет время.

Но времени на меланхолию в Антарктиде совсем мало. Наши полярники сейчас монтируют собственную станцию, чтобы закрепиться на ледяном континенте. Да и в целом обустройство быта – это спецоперация. Чтобы элементарно добыть воду, тратится ни один час. Кстати, она здесь чистый дистиллят. Приходится разбавлять микроэлементами. А вот питаются полярники тем, что привозят с большой земли. Разве что не хватает в рационе свежей зелени. Просто привозить на Антарктиду растения и животных запрещено, чтобы не нарушить экологию континента. Но есть и местные изыски.

Алексей Захватов:

Это нототения, лисица морская – довольно хорошая рыба, практически без костей. Мы крайне редко это делаем, потому что и некогда, и в принципе если только для биологов.

Готовят в экспедиции все по очереди. Если в команде есть врач, то он еще и повар. Кстати, на континенте сухой закон. А нарушать правила за полярным кругом, мягко говоря, не принято.

Алексей Гайдашов:

Говорю бойцу: «Ты такой цвет видишь?» «Белый». «Нет, – я говорю – это черный цвет». И он должен быть после моих слов уверен, что это черный цвет. Только так.

Самое суровое испытание – психологическая нагрузка. Поэтому полярники проходят жесткий отбор. Эксперты МЧС разработали свою методику отбора. Конечно, она под секретом. Но в целом нам удалось узнать, кто в полярники идет.

Сергей Толкач, заместитель начальника Центра кризисной психологической помощи Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

Доброжелательность, естественно, усидчивость и высокая работоспособность, нацеленность на результат. Человек должен быть готов его достичь.

По психологическим законам таких людей – единицы, но это именно те первопроходцы, которые делают человечество.

На одно место в экспедиции претендуют 3 человека. Даже среди научных сотрудников (а это, как правило, узкие специалисты) есть конкурс.

Алексей Гайдашов:

Зарплата белорусского полярника приблизительна эквивалентна зарплате солигорского шахтера. Большинство мотивированы идеей, работой – этими факторами. А вот на Южный полюс пока не ступала нога ни одной белорусской женщины. Просто не нашлось желающих отправиться в экспедицию, но никто не против.

Ольга Коршун, СТВ:

Что таит в себе Антарктида? Эту загадку пытаются разгадать ученые из разных стран. Вот этот гнейс, привезенный прямо из Антарктиды, содержит в себе еще и настоящие драгоценные камни – гранаты. Есть мнение, что на континенте есть даже алмазы. Одним словом, Антарктида нас еще может удивить.

Антарктида интересна не только тем, что у нее подо льдом. Над континентом образуется озоновая дыра, которая влияет на климат на всей планете. Не зря Антарктиду называют кухней погоды.

Леонид Турышев, директор Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы:

Мини-дыры озоновые, которые движутся по территории Европы, приходят к нам. Они приводят, с одной стороны, к увеличению уровня ультрафиолетового излучения биологически активного. А мы занимаемся в том числе и прогнозом ультрафиолетового индекса для населения, поэтому в системе прогнозов надо знать, как движутся аномалии.

Уникальные свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что нас ждут открытия в медицине и фармакологии. По сути, Антарктида – это последний нетронутый ресурс человечества на Земле.