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Минск – самый чистый город в Беларуси

16 марта 2009 14:50
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Таковы итоги республиканского конкурса по благоустройству 2008 года.

По обоюдному мнению жюри, а это руководители 5-ти министерств, белорусская столица оказалась наиболее чистой, красивой и комфортной для жизни. Среди ее эталонных объектов – сквер около Большого академического театра оперы и балета, зона отдыха возле комсомольского озера и фонтан у Минского института управления.

И сегодня же перед коммунальщиками поставлена задача убрать столицу после зимы в течение ближайшего месяца. Предприятия и организации могут внести свою лепту в наведение порядка в городе, непосредственно в своих зданиях. Традиционный месячник по благоустройству и озеленению территории пройдет в Минске в апреле.

# общество

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