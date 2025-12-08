34 года вместе! 8 декабря 1991 года было создано СНГ

8 декабря – годовщина события, которое предопределило судьбу постсоветских стран. 8 декабря, 34 года назад, были подписаны Беловежские соглашения, положившие начало Содружеству Независимых Государств. В наши дни эта организация стала площадкой для диалога, экономического сотрудничества и культурного обмена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на октябрьском саммите СНГ подчеркнул, что абсолютный приоритет Содружества – обеспечение безопасности и сохранение мира. Наш Президент отметил необходимость совместного противодействия терроризму, укрепления границ и борьбы с транснациональной преступностью.

По словам главы государства, СНГ должно использовать весь свой потенциал, чтобы отвечать на современные вызовы и укреплять статус Евразии как важного политико‑экономического центра многополярного мира. Сегодня в СНГ входят 9 государств. Ассоциированным участником остается Туркменистан. Организация продолжает развивать программы сотрудничества в сфере экономики, науки, образования и культуры. Именно в СНГ государства региона ведут поиск общих ответов на вызовы времени и укрепляют связи, которые остаются важными для миллионов людей. Ключевая тема интересов Беларуси в СНГ – экономика. Речь идет не только о торговле, но и успешном взаимодействии в энергетике, транспорте, торговле, промышленности, развитии инноваций.