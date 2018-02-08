Белорусские онкологи планируют лечить опухоль толстой кишки, используя ДНК-технологии

Новости Беларуси. ДНК-технологии позволят определить риски развития рака и правильно подобрать лечение. Белорусские онкологи работают над новым методом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Речь идет, в первую очередь, о преодолении опухоли толстой кишки. Сейчас заболевание достаточно распространено в Беларуси. Врачи планируют создать специальную базу данных по наличию мутаций, что сделает лечение более индивидуальным.

Исследования проводятся в рамках союзной программы «ДНК-идентификация». Ее результаты будут применять не только для лечения рака, но и для борьбы с другими заболеваниями.