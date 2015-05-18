Белорусские нотариусы станут посредниками при регистрации хозяйственных субъектов

Новости Беларуси. Посредники при регистрации хозяйственных субъектов. Такими полномочиями намерены наделить белорусских нотариусов. Об этом заявил министр юстиции Олег Слижевский.

Ожидается, что нововведение позволит максимально оптимизировать данную процедуру. Документ уже поступил на рассмотрение в Палату Представителей. Он предполагает и ряд других новшеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Нотариусы в данном случае не будут выступать в качестве регистраторов, если такой проект будет поддержан и подписан. Но вместе с тем они будут выступать в качестве посредника при регистрации субъектов хозяйствования посредством электронного портала.