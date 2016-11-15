Новости Беларуси. Белорусские медики впервые провели операцию по пересадке комплекса «сердце – легкие». Она прошла 2 ноября, но о результатах объявили только сейчас: пациент постепенно идет на поправку.

Операция длилась около девяти часов, одновременную трансплантацию выполняли несколько бригад хирургов. У 32-летнего мужчины – жителя Витебской области – был врожденный порок сердца, который со временем привел и к потере легких. В подобной ситуации пересадка лишь одного органа не помогла бы человеку не просто поправиться, а выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:

Это одна из редких операций, проводимых в мире. Примерно 20-30 операций в Европе в течение года. Наши врачи специально ездили в другие страны мира. В частности, последняя поездка была в Ганновер, где они к этому готовились. И, наконец, эта ситуация свершилась. Пока все идет благополучно. Я думаю, такие операции последуют и в дальнейшем.