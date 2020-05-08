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Белорусские медики смогут быстрее получать результаты тестов на коронавирус

08 мая 2020 08:44
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Новости Беларуси. Данные о пациентах с COVID-19 станет вести легче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики смогут быстрее получать результаты тестов на коронавирус-1

Медицинский стартап резидента Парка высоких технологий ускорил получение результатов тестов на COVID-19 на 25 %. Причем программное обеспечение по систематизации такой информации создавали с помощью белорусских врачей.

В Беларуси выздоровели 5 067 человек, у которых был диагностирован коронавирус

Белорусские медики смогут быстрее получать результаты тестов на коронавирус-4

Новая система имеет простой интерфейс и позволяет регистрировать исходную информацию о пациенте, вносить результаты тестирования, проводить анализ данных и автоматически формировать отчет. Программное обеспечение и все оборудование передали врачам бесплатно. Сейчас система внедряется в Минском кожно-венерологическом диспансере. На очереди еще три лаборатории.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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