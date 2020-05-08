«С тем, как сейчас выделяются деньги на велоинфраструктуру, будут возможности реализовать 500 километров велопутей только в 2060 году»

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Инфраструктура улучшается. Но это не совсем те темпы, в которых бы хотелось ее развивать. На данный момент в Минске порядка 56 выделяемых велосипедных дорожек и 196 совмещенных велосипедных дорожек. Это на тротуара размеченных либо даже не размеченных. То есть можно сказать, что качественная инфраструктура у нас порядка 100 километров. Для Минска хотелось бы сделать 500 километров велосипедных путей. Это та задача, над которой работает Минское велосипедное общество. И, конечно, с тем, как сейчас выделяются деньги на велосипедную инфраструктуру, какие есть планы по ее созданию – будут возможности реализовать 500 километров велопутей только в 2060 году или даже позже. Поэтому мы, как организация, говорим о том, что необходимо больше создавать велосипедной инфраструктуры и работать над этим – развивать ее.