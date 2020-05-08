«В треугольнике нарисован человечек». Не все пешеходы верно понимают этот знак для велосипедистов

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Есть сейчас разметка 1.32. Там в треугольнике нарисован человечек. Это знак для велосипедистов «Уступи дорогу пешеходу». Но кто-то воспринимает, что это пешеходная дорожка. И мы делали запрос в ГАИ. ГАИ нас предварительно поддержала о том, что необходимо как-то пересмотреть это правило. И сделать другую разметку, которая была бы направлена только на велосипедистов, но не привлекала внимание пешеходов, и они бы понимали, что там просто велосипед нарисован и что двигаться там, все-таки, не стоит.