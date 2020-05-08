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«В треугольнике нарисован человечек». Не все пешеходы верно понимают этот знак для велосипедистов

08 мая 2020 08:43
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О велодвижении в Минске говорили в программе «Большой город».

«В треугольнике нарисован человечек». Не все пешеходы верно понимают этот знак для велосипедистов-1

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Есть сейчас разметка 1.32. Там в треугольнике нарисован человечек. Это знак для велосипедистов «Уступи дорогу пешеходу». Но кто-то воспринимает, что это пешеходная дорожка. И мы делали запрос в ГАИ. ГАИ нас предварительно поддержала о том, что необходимо как-то пересмотреть это правило. И сделать другую разметку, которая была бы направлена только на велосипедистов, но не привлекала внимание пешеходов, и они бы понимали, что там просто велосипед нарисован и что двигаться там, все-таки, не стоит.

# Велосипед # общество # Максим Пучинский # Екатерина Забенько

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