Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске

Новости Беларуси. Красиво и съедобно. Выставка необычных тортов открылась в одном из торговых центров Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фантастические замки, драгоценные камни, цветы и фотографии – все эти сладости сделаны лучшими кондитерами столицы. Поверить в увиденное невозможно. Но таланту и фантазии мастеров нет предела. Прекрасная десятка сладких экспонатов порадует посетителей торгового центра до конца недели.

Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Конкурсные работы сделаны в разных техниках, в разных стилях, из различных кондитерских ингредиентов – это и сахар, и мастика, и шоколад, и различные виды теста.

Что касается белорусских мастеров именно кондитерского искусства арт-класса, они считаются самыми сильнейшими в мире.