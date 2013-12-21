Белорусские мастера и дизайнеры представили новогоднюю коллекцию уникальных сувениров

Пряный аромат рождественских и новогодних праздников уже витает в воздухе. Счастливые улыбки, приятные хлопоты, - вот и готово праздничное блюдо под названием "зимняя сказка". Осталось лишь как следует усыпать его ароматными специями - приятными мелочами, с которыми праздник заиграет новыми красками. Маленькое рождественское счастье состоит из деталей. На фестивале «Handmade» их представили около 50 мастеров и дизайнеров, создающих праздник вручную, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Екатерина Бутрамеева, дизайнер:

Мы любим приносить людям счастье, мы любим видеть счастливые лица наших покупателей. Мы подготовили сувениры и подарки с новогодней тематикой.

Бодиарт, уникальные сувениры из кожи и металла, дерева, текстиля и даже выпечка... Каждый посетитель получил свой кусочек новогодней сказки. Невероятное буйство красок и самые смелые дизайнерские решения. Если белорусских модниц в зимний сезон фешн-валенками уже не удивишь, то платье, сваленное из войлока, уж точно в диковинку.

Ася Иванова, дизайнер:

Давно хотела сделать платье, но как-то страшно было браться за большую работу и вот собралась и сделала. В принципе, на все уходит где-то день. Натуральные вещи, шесть, кусочки шелка разного цвета и все. По технологии: мыло, вода, ничего сложного. Только натуральный материал, тепло, не жарко и не холодно.

Приятная атмосфера и ожидание праздника, покупка эксклюзивных подарков своим близким и развлечься - этот слоган объединил на рождественское мероприятие и взрослых и детей.