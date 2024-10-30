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«Белорусские Мадонны». БГУ реализует проект, в котором рассказывают о жизни выдающихся женщин

30 октября 2024 08:27
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«Белорусские Мадонны» – так называется образовательно-просветительский проект, который знакомит минчан с выдающимися женщинами нашей страны. О целях и задачах этой необычной инициативы мы поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» Ирина Казакова, профессор, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Белорусского государственного университета.

«Белорусские Мадонны». БГУ реализует проект, в котором рассказывают о жизни выдающихся женщин -2

Ирина Казакова, профессор, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Белорусского государственного университета: 
Цели и задачи этого проекта еще немного шире. Мы, создавая и реализуя этот проект, хотим сделать акцент на более глубоком изучении историко-культурного наследия нашей страны, на формирование уважения к исторической памяти, актуализации роли женщин, женского контекста в истории белорусской культуры, всех ее пластов. 

Идея изучения сакральной женской составляющей в истории культуры очень важна, потому что еще с мифологического сознания в восточно-славянской ментальности, в белорусской сакральное отношение к земле, отношение к родной земле как к матери, которую нужно уважать, любить, защищать, очень характерно белорусской культуре еще с древних времен. 

Подробности в видео.

# БГУ # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Юрий Царёв # Женщины Беларуси # Белоруский союз женщин

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