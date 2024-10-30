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Антитеррористические учения проходят в Островце

30 октября 2024 08:02
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Очередные антитеррористические учения проходят сегодня в Островце. Проверяется готовность государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сценарием учений предусмотрено ограничение движения в зоне их проведения. Будет задействована военная и специальная техника. В мероприятиях примут участие представители силового блока: КГБ, МВД, Министерства обороны, МЧС, Следственного комитета и иных органов государственного управления.

# Военные учения

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