Антитеррористические учения проходят в Островце

Очередные антитеррористические учения проходят сегодня в Островце. Проверяется готовность государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сценарием учений предусмотрено ограничение движения в зоне их проведения. Будет задействована военная и специальная техника. В мероприятиях примут участие представители силового блока: КГБ, МВД, Министерства обороны, МЧС, Следственного комитета и иных органов государственного управления.