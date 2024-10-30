Заседание Совета постпредов стран СНГ проходит в Минске

Как реализуются совместные инициативы в политической, гуманитарной и социальной сферах? Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ. Встреча проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача, которая стоит перед участниками, – подвести итоги прошедших заседаний на уровне министров иностранных дел, правительств и глав государств стран Содружества. Постпредам предстоит проанализировать достигнутые договоренности и выработать план их реализации.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Мы смотрим с оптимизмом на будущее Содружества Независимых Государств. Вторым вопросом на сегодняшнем заседании будет как раз вопрос о реализации дорожной карты по выполнению тех предложений, идей, которые были высказаны на предыдущих заседаниях высших органов СНГ. Таких идей и предложений очень много высказывается, и я сейчас могу также с удовлетворением сказать, что большая часть выполнена.

Также на встрече рассмотрят ход выполнения плана мероприятий до 2025 года по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.