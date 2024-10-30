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Школьники и учащиеся 30 октября могут бесплатно посетить музеи

30 октября 2024 07:14
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Вход свободный. Школьники и учащиеся могут посетить 30 октября музеи бесплатно. Постоянные экспозиции доступны по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники и учащиеся 30 октября могут бесплатно посетить музеи-2

Такой единый день, каждая последняя среда месяца, определен соглашением о сотрудничестве между министерствами культуры и образования. Организованные группы посещают музеи по предварительной записи. Спрос на это предложение высокий, поэтому записаться стоит заранее. Особенно это касается знаковых объектов, например, замков, мемориальных комплексов. 

К слову, посетить государственные музеи бесплатно или по льготной стоимости входного билета могут все. В каждом таком учреждении определяется конкретный день, информация публикуется на сайтах.

# Музеи Беларуси

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