Школьники и учащиеся 30 октября могут бесплатно посетить музеи

Вход свободный. Школьники и учащиеся могут посетить 30 октября музеи бесплатно. Постоянные экспозиции доступны по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой единый день, каждая последняя среда месяца, определен соглашением о сотрудничестве между министерствами культуры и образования. Организованные группы посещают музеи по предварительной записи. Спрос на это предложение высокий, поэтому записаться стоит заранее. Особенно это касается знаковых объектов, например, замков, мемориальных комплексов.

К слову, посетить государственные музеи бесплатно или по льготной стоимости входного билета могут все. В каждом таком учреждении определяется конкретный день, информация публикуется на сайтах.