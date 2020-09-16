«Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные». В Минской области пройдут осенние ярмарки

Новости Беларуси. Осенние ярмарки развернутся в Минской области с 19 сентября по 1 ноября. Традиционно торговые точки будут работать по выходным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Покупатели по сниженным ценам смогут приобрести фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию. Заявки на участие подали сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Елена Чеботарь, начальник отдела главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

На ярмарке также будут работать объекты общественного питания, будут представлены культурные программы с участием творческих коллективов. Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные, так как, участвуя в ярмарках, многие предприятия предпринимают ряд мероприятий на снижение розничной цены.