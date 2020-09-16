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«Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные». В Минской области пройдут осенние ярмарки

16 сентября 2020 20:31
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Новости Беларуси. Осенние ярмарки развернутся в Минской области с 19 сентября по 1 ноября. Традиционно торговые точки будут работать по выходным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные». В Минской области пройдут осенние ярмарки-1

Покупатели по сниженным ценам смогут приобрести фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию. Заявки на участие подали сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

«Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные». В Минской области пройдут осенние ярмарки-4

Елена Чеботарь, начальник отдела главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
На ярмарке также будут работать объекты общественного питания, будут представлены культурные программы с участием творческих коллективов. Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные, так как, участвуя в ярмарках, многие предприятия предпринимают ряд мероприятий на снижение розничной цены.

«Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные». В Минской области пройдут осенние ярмарки-7

Большие ярмарки пройдут в крупных городах. Так, 26 сентября торговые ряды развернутся в Молодечно, 3 октября – в Борисове, Вилейке и Солигорске, 10 октября в Слуцке и Жодино, а 25-го – в Несвиже.

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Чеботарь # Фотофакт

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