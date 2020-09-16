Прямой эфир

В центре Минска организовали шествие с государственным флагом: «Хотелось бы будущего мирного, спокойного»

16 сентября 2020 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неравнодушные к судьбе своей страны белорусы 16 сентября организовали шествие с государственным флагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска организовали шествие с государственным флагом: «Хотелось бы будущего мирного, спокойного»-1

Маршрут подобрали символичный – от площади Независимости до монумента Победы. Молодежь, пожилые люди – все они с активной жизненной позицией. Поэтому и собрались вместе, чтобы отстаивать спокойствие как на улицах, так и в своих домах. И, конечно, не допускать разлада в обществе. И, что еще важно, не позволить подменить истинные символы, ценности и идеалы.

В центре Минска организовали шествие с государственным флагом: «Хотелось бы будущего мирного, спокойного»-4

Я вот хочу, чтобы и дети мои, и внуки мои – уже большие – именно жили в этой красоте. И чтобы продолжалось это, и еще больше процветала.

В центре Минска организовали шествие с государственным флагом: «Хотелось бы будущего мирного, спокойного»-7

Хотелось бы развития к лучшему, хотелось бы стабильности мирной. В любом случае хотелось бы будущего мирного, спокойного – это в любом случае.

В центре Минска организовали шествие с государственным флагом: «Хотелось бы будущего мирного, спокойного»-10

Подобные встречи белорусов разных возрастов и профессий стали уже традицией.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я здесь буду, на границе». Евреи-хасиды готовятся провести на границе с Украиной уже третью ночь
16 сентября 2020 19:46

«Я здесь буду, на границе». Евреи-хасиды готовятся провести на границе с Украиной уже третью ночь

Кирилл Казаков: мы всё-таки должны сплотиться в единый информационный кулак
16 сентября 2020 19:31

Кирилл Казаков: мы всё-таки должны сплотиться в единый информационный кулак

Мотивация учиться лучше. Где в Беларуси школьникам платят за хорошие оценки?
16 сентября 2020 17:31

Мотивация учиться лучше. Где в Беларуси школьникам платят за хорошие оценки?