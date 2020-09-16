В центре Минска организовали шествие с государственным флагом: «Хотелось бы будущего мирного, спокойного»

Новости Беларуси. Неравнодушные к судьбе своей страны белорусы 16 сентября организовали шествие с государственным флагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут подобрали символичный – от площади Независимости до монумента Победы. Молодежь, пожилые люди – все они с активной жизненной позицией. Поэтому и собрались вместе, чтобы отстаивать спокойствие как на улицах, так и в своих домах. И, конечно, не допускать разлада в обществе. И, что еще важно, не позволить подменить истинные символы, ценности и идеалы.

Я вот хочу, чтобы и дети мои, и внуки мои – уже большие – именно жили в этой красоте. И чтобы продолжалось это, и еще больше процветала.

Хотелось бы развития к лучшему, хотелось бы стабильности мирной. В любом случае хотелось бы будущего мирного, спокойного – это в любом случае.