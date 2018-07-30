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Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?

30 июля 2018 19:37
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Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?-1

Внедрять услугу начали в ЖЭУ №5. Оставленный запрос моментально отправляется на телефон работника, так что время ожидания уменьшается в несколько раз. В заявке, как и прежде, нужно указать адрес и описание проблемы.

Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?-3

Дмитрий Василюк, директор ГП «ЖЭУ № 5 Заводского района»:
Думаю, в кратчайшее время будет использоваться в Минске. Потому что имеются такие вот недостатки, которые будем дорабатывать, совместно устранять и уже вводить в действие.

# Проблемы ЖКХ

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