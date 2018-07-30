Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?

Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Внедрять услугу начали в ЖЭУ №5. Оставленный запрос моментально отправляется на телефон работника, так что время ожидания уменьшается в несколько раз. В заявке, как и прежде, нужно указать адрес и описание проблемы.