Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?

Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Карманный рабочий. Приложением «Мобильный мастер» можно воспользоваться в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Внедрять услугу начали в ЖЭУ №5. Оставленный запрос моментально отправляется на телефон работника, так что время ожидания уменьшается в несколько раз. В заявке, как и прежде, нужно указать адрес и описание проблемы.
Дмитрий Василюк, директор ГП «ЖЭУ № 5 Заводского района»:
Думаю, в кратчайшее время будет использоваться в Минске. Потому что имеются такие вот недостатки, которые будем дорабатывать, совместно устранять и уже вводить в действие.