Жара не уходит. Температурный максимум в Беларуси достигнет 30 градусов

Новости Беларуси. В Беларусь на смену ливням и грозам пришла устойчивая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 31 июля метеорологи объявили оранжевый уровень опасности. В дневные часы максимальная температура воздуха будет достигать 30 градусов. Жара будет испытывать преимущественно жителей Брестской области. Под палящим солнцем окажутся и некоторые регионы Гродненской, Гомельской и Минской областей. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный с порывами до 4-9 метров в секунду.