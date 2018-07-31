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Жара не уходит. Температурный максимум в Беларуси достигнет 30 градусов

31 июля 2018 06:33
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Новости Беларуси. В Беларусь на смену ливням и грозам пришла устойчивая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара не уходит. Температурный максимум в Беларуси достигнет 30 градусов-1

На 31 июля метеорологи объявили оранжевый уровень опасности. В дневные часы максимальная температура воздуха будет достигать 30 градусов. Жара будет испытывать преимущественно жителей Брестской области. Под палящим солнцем окажутся и некоторые регионы Гродненской, Гомельской и Минской областей. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный с порывами до 4-9 метров в секунду.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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