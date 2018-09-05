«Мы делаем задел на будущее». Белорусские школьники смогут постигать язык программирования «скретч» со 2 класса

Новости Беларуси. В мир IT со второго класса. Белорусские школьники получили возможность изучать язык программирования «скретч» на факультативах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработчики курса утверждают, что если в младших классах ученики смогут рисовать собственные мультики, то к седьмому – с легкостью составлять программы для роботов.

Заговорить на языке программирования, как взрослым, так и детям, помогает учитель из Глубокого Лидия Романчук. Она – соавтор новой учебной программы. Просто, доступно и в игровой форме – только так можно донести до малышей основы IT.

Лидия Романчук, учитель информатики Глубокской гимназии:

К празднику те же самые открытки выполняют, они родителям показывают. Очень интересно, что родители даже посещают эти факультативные занятия, им это очень интересно.

Изучать язык программирования дети будут на факультативных занятиях. Программа обучения предполагает, что во втором классе ребята будут рисовать анимации, в пятом – писать программы для компьютерных игр, а в седьмом – для роботов.

Кирилл Почёпко, ученик 2 класса СШ № 3 Глубокого:

Я хочу стать крутым бизнесменом. Буду придумывать крутые компьютерные игры. А еще приглашу всех своих друзей на работу.

Татьяна Синявская, ученик 2 класса СШ № 3 Глубокого:

У нас сегодня был первый урок по скретчу. И мне вот как понравилось.

Лидия Романчук апробировала программу на своих учениках в течение 8 лет. За это время ее воспитанники неоднократно побеждали в специализированных олимпиадах. Виктор Якубенок, например, дважды выигрывал конкурсы Парка высоких технологий. А в родной гимназии по программе Виктора малыши учатся считать.

Виктор Якубенок, ученик 11 класса Глубокской гимназии:

Кроме программирования еще интересуюсь медициной. И, возможно, хочу всё это связать. У нас же эра новых технологий. И что-то получится между программированием и медициной. Инициатором нового курса стал Парк высоких технологий. Именно его специалисты создали краткосрочные курсы по подготовке педагогов из всех уголков страны. Кроме того, ПВТ дарит технику и даже целые компьютерные классы и IT-центры. А теперь еще и роботов. Ноу-хау в системе образования.

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:

Как мы видим, сегодня практически любая отрасль не может существовать без каких-то цифровых решений, в том числе и сфера образования. И начиная с самого младшего возраста – не то, что ПВТ ищет себе кадры, мы делаем задел на будущее, чтобы дети могли не только зайти в компьютер и открыть те или иные приложения, но и понимать, как работают те или иные процессы в разных отраслях экономики.