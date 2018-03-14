Белорусские и российские военные проведут совместные тактические учения на территории Российской Федерации

Новости Беларуси. Для этого в Ульяновск уже прибыли подразделения сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для этого в Ульяновск уже прибыли подразделения сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель учений – подготовка российско-белорусской батальонной тактической группы к миротворческим действиям и их ведение в буферной зоне. Активная фаза учений пройдет с 19 по 22 марта.