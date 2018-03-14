Прямой эфир

Белорусские и российские военные проведут совместные тактические учения на территории Российской Федерации

14 марта 2018 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для этого в Ульяновск уже прибыли подразделения сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские и российские военные проведут совместные тактические учения на территории Российской Федерации-1

Главная цель учений – подготовка российско-белорусской батальонной тактической группы к миротворческим действиям и их ведение в буферной зоне. Активная фаза учений пройдет с 19 по 22 марта.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Стажироваться на Кубе скоро смогут студенты Академии управления
14 марта 2018 07:05

Стажироваться на Кубе скоро смогут студенты Академии управления

Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок
14 марта 2018 06:48

Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок

Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора
14 марта 2018 06:38

Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора