Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок

Новости Беларуси. Затянувшаяся зима пока не дает им начать работы в полном объеме. Сейчас идет предварительная очистка дорог и устранение мелких ям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда температура воздуха повысится и станет устойчивой, рабочие проверят дорожные знаки, зоны отдыха, остановочные пункты. Мусор – еще один враг магистралей. Ежегодно его вывозят от 10 до 15 тысяч тонн.

Сергей Леончик, заместитель начальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Для дорожных организаций задача стоит в том, чтобы люди гордились теми дорогами, которые есть в Беларуси, как республиканского значения, так и местного. Прикладываем все усилия для того, чтобы при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте мы соответствовали высочайшим стандартам по безопасности, по качеству, по ровности. Вот это – самое главное.

В планах также к началу учебного года обновить подъезды к 9 школам. А к старту II Европейских игр 2019 года построят новые дороги и тротуары возле стадиона «Динамо».