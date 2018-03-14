Стажироваться на Кубе скоро смогут студенты Академии управления

Новости Беларуси. Академия управления Беларуси и Высшая школа подготовки кадров Кубы рассчитывают запустить программу взаимных стажировок. Детали проекта обсуждают в эти дни – в Минске с визитом находится ректор кубинской кузницы управленческих кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, между учебными заведениями почти три года действует договор о сотрудничестве. Документ предусматривает не только обмен передовым опытом, но и взаимодействие в сфере науки, образования, инноваций. Речь идет о совместных исследованиях. Отметим, что ранее стороны общались дистанционно: расстояние ВУЗы преодолевали с помощью видеомостов. Эта практика также будет продолжена.

Марат Жилиниский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Нам очень интересен опыт кубинской стороны в реализации в том числе программ повышения квалификаций, стажировок. Мы такие программы будем реализовывать. Вплоть до того, что обменяемся, возможно, группой наших управленцев с кубинской стороной для того, чтобы уже на практической плоскости это все посмотреть и пощупать своими руками.

Мерседес Дельгадо Фернандес, ректор Высшей школы подготовки кадров государства и правительства Кубы:

Обе страны на международной арене совпадают во мнении, что нужно продвигать мир. У нас схожие черты в культуре – это помогает развивать сотрудничество. Хочу также отметить гостеприимность, которую я почувствовала за то время, что нахожусь в Беларуси, а также понимание между нашими народами.

Визит кубинской делегации рассчитан на 10 дней. За это время руководство Высшей школы подготовки кадров сможет подробно ознакомиться с процессом обучения будущих управленцев в Беларуси.