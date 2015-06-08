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Белорусские и российские десантники пройдут проверку на доблесть

08 июня 2015 07:18
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Новости Беларуси. Белорусские и российские десантники пройдут проверку на доблесть. На полигоне под Витебском спецназу двух стран предстоит продемонстрировать не только отменную физическую подготовку, но и исключительное знание боевой теории. Испытания на право награждения нагрудным знаком «Доблесть и мастерство» схожи с экзаменом на краповый берет. Пройти такой путь крайне сложно. 

Как правило, из общего числа кандидатов экзамен сдают не более 10% участников.

На этот раз проверить свои силы решили около сотни военнослужащих. Отметим, нагрудный знак «Доблесть и мастерство» утвержден Министерством обороны Беларуси, а испытания — универсальная проверка профессионализма военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Госнаграды

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