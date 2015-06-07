Дмитрий Рябов: В отдельные дни температура воздуха будет + 30ºС и выше, особенно в июле-августе

Новости Беларуси. В первый июньский уик-энд – летняя погода. Чего ждать от солнечного сезона, спросим у главного синоптика страны прямо сейчас. На прямой связи со студией программы «Неделя» на СТВ руководитель службы метеопрогнозов Дмитрий Рябов.

Дмитрий, добрый вечер! Таким ли добрым будет лето в этом году?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Здравствуйте, Игорь! Наконец-то в нашу страну пришло настоящее лето. Если говорить про курорты, то в отдельные дни, даже месяцы, у нас намного теплее, намного жарче, чем даже на тех курортах. Если говорить в целом про лето, то можно сказать, что более жаркая, по-настоящему летняя погода у нас это июль и август месяцы. Поэтому в эти месяцы можно брать спокойно отпуск. Если говорить в целом, то июнь у нас ожидается предварительно около климатическая норма, то есть погода будет характерная для этого периода года: довольно-таки неустойчивая, средняя температура воздуха ожидается около средних многолетних значений – это составляет 15-17 градусов. И в среднем на 3-4 градуса теплее, чем в мае. И количество осадков предполагается около средних многолетних значений – 67-89 мм, то есть в июне следует ожидать от 12 до 15 дней с осадками, как с кратковременными дождями, с ливнями, грозами и шквалами. И, если говорить в целом, то лето ожидается такое, особенно июль-август месяц, что в отдельные дни температура воздуха будет повышаться + 30 градусов и выше.