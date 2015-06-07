Работа на лето: где и кем могут работать подростки от 14 до 18 лет?

Новости Беларуси. Ритмом лета тем временем наслаждаются тысячи белорусских школьников. Впереди у них каникулы. Но далеко не все проведут это время в шезлонге или гамаке. Рынок труда готов предложить летние вакансии и для самых юных. А на некоторых временных рабочих местах нужно еще и конкурс выдержать. Спрос и предложение изучила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Мы решили проверить, насколько легко школьнику летом найти работу. Проведем небольшой эксперимент. В этом нам поможет ученик 9 класса Никита Журавков. Что, готов поработать этим летом?(Конечно!) Осталось только найти подходящую вакансию.

Небольшая ремарка: отец Никиты – министр образования Беларуси, но это школьник старается не афишировать, а намерен всего добиваться сам. Начнем с объявлений в Интернете. Итак, потенциальный работодатель уже на том конце провода.

Телефонное собеседование – хорошо, но реальное общение лучше. Никита решает заглянуть в ближайший ЖЭС. Такому визиту девушка в приемной, кажется, и не удивилась. Тут же вручила подростку ведро и метлу. Но и Никиту не проведешь. Прежде всего, школьника интересует гонорар.

Стажировка Никиты – под строгим контролем. А пока подросток доказывает свою профпригодность, студент 2–го курса БГУИР Александр Заремба уже точно знает, как проведет это лето.

Сессия в самом разгаре, но в перерывах между зачетами, листая конспекты, однокурсники успевают обсудить не только теоремы и формулы. Саша рассказывает друзьям, как прошлым летом был командиром студенческого стройотряда. Причем на важнейшем объекте страны – атомной электростанции.

Александр Заремба, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Это опыт для следующих поколений. Когда дети будут, можно сказать, что ты строил АЭС. Это престижно, это всебелорусская стройка, вся основная молодежь рвется туда.

Гонорар почти в 20 миллионов рублей Саша отложил. В планах – покупка автомобиля. На всебелорусскую стройку студент собирается и этим летом.

Движению студенческих отрядов Беларуси уже полвека. Молодежь знает, как летом и заработать, и отдохнуть. Только в Минске в студотряды записалось свыше 8 тысяч молодых людей. И это не считая школьников.

Илона Волынец, СТВ:

Вот она, мечта любого подростка – работать на предприятии по производству чипсов и семечек. Сложную работу, конечно, ребятам не доверяют, а сортировку, пожалуйста. Кстати, кушать семечки во время работы строго запрещено.

Первые заработанные деньги и настоящая ответственность. Взрослую жизнь на вкус они пробуют уже сейчас.

Данила Миклуш:

Интересно было попасть на производство, помочь родителям и себя обеспечить.

При приеме на работу несовершеннолетних есть ряд ограничений. К примеру, подросткам нельзя работать во вредных условиях и на опасном производстве. Рабочий день ребят от 14 до 16 лет не должен превышать 4,5 часа. А молодые люди от 16 до 18 могут работать только 7 часов.

Татьяна Глушко, 1-й секретарь Жодинского ГК ОО «БРСМ»:

Когда ребенок приходит работать первый раз, ему немножко сложно. Некоторые не умеют правильно грабли держать, мальчик может не уметь забить правильно гвоздь. Но спустя месяц ребята просятся еще, глаза горят, записываются на следующий год.

Обучат ремеслу да еще и заплатят. В этом образовательном центре готовят юных хэнд-мэйд мастеров. Соломоплетение, вышивка, швейное искусство.

Анна Сивицкая:

Это мои первые заработанные деньги, которые я хочу отложить на поездку. Мы едем на фестиваль в Болгарию.

Не бояться здесь и испачкать руки. Бригада искусных умельцев вмиг превращается в столичных озеленителей.

Лиза Насанович:

Вместо того, чтобы сидеть дома, можно с друзьями на свежем воздухе украсить наш город и при этом еще и заработать денег.

Валентина Румова, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи:

Мы организовали множество лагерей различных видов: лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, выездные, 9-дневные, 18-дневные. Многие творческие коллективы выезжают в поездки за рубеж.

Пока минские школьники борются с сорняками на городских клумбах, на Гомельщине развернулась куда более глобальная прополка.

Кристина Мержиевская, агроном по семеноводству сельхозпредприятия:

Здесь находятся посевы озимой пшеницы. Нужно вырывать примеси других культур – тритикале и рож.

В лагерь труда и отдыха 20 учеников Урицкой средней школы записались ещё в апреле. Цену хлеба ребята узнают благодаря местному хозяйству. Очистить будущий урожай механическим путём просто невозможно. Здесь нужен исключительно ручной труд. И школьники как раз, кстати. Впереди десятки гектаров пшеницы. Но это никого не пугает.

Екатерина Гуменникова:

Можно работать с 14 лет. Теперь вот исполнилось и я решила попробовать.

А восьмиклассник Кирилл фанат компьютерных игр. Монитор и клавиатуру он променял на работу в поле. И дело даже не в том, что здесь можно заработать на карманные расходы.

Кирилл Поляков:

Через компьютер уже как-то скучно стало общаться, а так идешь тут, разговариваешь и работаешь одновременно.

Впереди прополки, уборка и сортировка овощей. Им только предстоит узнать, чем кольраби отличается от брюссельской и пекинской капусты, понять, чем пахнет сельдерей и сколько плодов бывает на одном томатном растении.

Татьяна Савенок, учитель Урицкой средней школы:

Сегодня мальчишка из моего класса в четыре утра встал, словил рыбу, а потом сюда прибежал. Поэтому я хочу сказать, что очень трудолюбивые ребята. Труд идет только на пользу.

А тем временем в столичном парке… Наш герой по-прежнему в поиске. Никита, хоть и сын министра, но белоручкой себя не считает. Дома и посуду моет, и мусор выносит, и квартиру пылесосит.

Никита Журавков:

Раньше за 9 – было тысяча, за 10 - 5 тыс. А теперь за хорошую учебу могут дать больше карманных денег.

А вообще Никита мечтает о карьере дипломата. Поэтому уже сейчас усиленно готовится к поступлению в вуз. Но от подработки не отказывается.

Как выяснится позже, продавец мороженого – Настя, тоже школьница. Устроилась на работу всего несколько дней назад. Поэтому и с Никитой готова поделиться нужными контактами.

Анастасия Турская:

Я хочу заработать себе на отдых, купить себе что-нибудь, не сидеть на шее у родителей.

Не хочет сидеть на шее у родителей и Никита. С вакансией он почти определился. А значит совсем скоро и у него появится первая в жизни «трудовая книжка».

Никита Журавков:

Нужно с самого начала, в первую очередь, делать все самостоятельно. Конечно, без помощи никуда, но все равно, в основном, все должно зависеть только от тебя самого.