7 июня в Минске стартовал X Международный медиафорум

Новости Беларуси. Кадры, которые могут повернуть ход мировой истории, и буквально одно слово, способное в корне изменить человеческую судьбу. И таких примеров в новейшей истории мировой журналистики немало. Вспомнить хоты бы события на Ближнем Востоке или на Украине. Об оружии современного репортера сегодня в кулуарах, а на будущей неделе за столом переговоров будут рассуждать в Минске.

Белорусская столица принимает Международный медиафорум. Сегодня это крупнейшая и уникальная в своем роде проект на всём пространстве СНГ. На дискуссионную площадку съехались десятки медиаперсон. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ пообщалась с коллегами.

70-ые прошлого столетия внесли разительные перемены в образ Минска. И речь не только о центре. Один из крупнейших жилых массивов рос в те времена на юго-восточной окраине города. Этому микрорайону дадут звонкое название – Серебрянка, а в 1971 здесь будет проложена главная магистраль, которая получит имя маршала и дважды героя Советского Союза – Константина Рокоссовского. И вот сегодня, спустя десятилетия по проспекту-тезке гуляет внук великого полководца. В Минске он супругой впервые.

Константин Вильевич, как и дед, пошел по военной стезе. И как не дрогнуть сердцу полковника в отставке, когда память простирается на три километра мирной минской магистрали. Маршала Победы с Беларусью связывала не только операция по ее освобождению от фашистов.

Константин Рокоссовский, внук маршала и дважды героя Советского Союза К. Рокоссовского, специалист Государственного НИИ военной медицины Минобороны России:

Вы знаете, это как вторая родина, может быть даже. Мать деда родилась в Телеханах в Беларуси. В общем, это все накладывает отпечаток на мое восприятие этого места. Очень приятно то, что помнят его здесь, проспект вот назвали красивый его именем. Это очень приятно. Вообще, город хороший, приходят светлые ощущения.

Память о Великой Победе и тех, кто ее приближал, нашла немало отражений в столичной топонимике – проспект Рокоссовского, улицы Малинина, Захарова, Баграмяна. Сегодня потомки полководцев приехали в Минск. Вместе с ними – ведущие журналисты, руководители СМИ, политологи и общественные деятели. Повод – международный медиафорум, лейтмотив которого – наследие Великой Победы. И в данном контексте первый пункт программы приобретает особой смысл.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Историческая память должна быть незыблема. Мы сегодня в Беларуси уверенно демонстрируем святое отношение к нашей истории, к нашим нравственным истокам. Это сегодня главные принципы государственной политики, это сегодня уважение нашей страны в мире. Именно отсюда, из Беларуси, планируется сделать большой посыл миру: мир нужно укреплять и беречь.

Сколько было сказано, показано и написано об этой дате, знаковой не только для всего мира, но и для каждого из собравшихся у обелиска. Чтобы еще раз поднять эту тему, Инна прилетела из Израиля.

Элеонора Гройсман, директор медиа проектов «Киев еврейский»:

Я преклоняюсь перед тем, как сохраняется память в Беларуси. При том, что в очень многих странах сейчас пересматриваются итоги и уроки Второй мировой войны, уходят от слов «Великая Отечественная война», находят новых героев, то в Беларуси это просто потрясающе. Я была 9 мая на Дне Победы и видела парад – это было невероятное зрелище. Я видела, насколько вообще белорусы все празднуют Победу. В кафе, в магазинах звучала музыка, из проезжающих машин звучали военные песни. То есть здесь это действительно всенародный праздник.

С эпитетом «юбилейный» сочетается не только основная тема нынешнего форума, но и он сам. Международной медиастолицей Минск становится уже в десятый раз. По традиции, обширна география участников – это более четырех сотен представителей СМИ из 20 стран СНГ, Балтии, ближнего и дальнего зарубежья.

И такая массовость оправдана: за годы существования форум стал дискуссионной площадкой для обсуждения и наиболее серьезных проблем. И как здесь не обойти конфликт в Украине. Журналисты из этой страны снова вспоминают об уроках истории и братском плече.

Сергей Комиссаров, заместитель руководителя секции ТВ и радио Журналистского фонда Украины, медиаэксперт:

отдаем должное вашему президенту. Это человек толерантный, взвешенный, человек, который попытался посадить всех за стол переговоров. Минские договоренности были действительно очень важны как для Украины, так и для России. Действительно, роль Беларуси как миротворца нам, украинцам, очень понятна и дорога. Мы не будем делить, кто старший, кто младший, средний брат, но мы прекрасно понимаем, что белорусы наши друзья.

После возложения цветов к монументу Победы ньюсмейкеры отправились в музей Великой Отечественной войны, а затем на линию Сталина. Такой вот глоток свежего воздуха перед долгой беседой.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Если в Минск в эти дни ведут все медиадороги, то Национальная библиотека – своеобразный перекресток. Именно здесь уже в понедельник встретятся знаковые персоны, острые вопросы и экспертные мнения. Пленарная часть форума, хоть и глобальная, но все же часть. В расписании асов пера – тематические дискуссии, встречи со студентами, мастер-классы и культурная программа. И, конечно же, медиадиалог не могут не отразить сами СМИ. Но об этом мы расскажем вам уже на следующей неделе.