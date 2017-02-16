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Воспитанников школы № 18 для детей с тяжёлыми нарушениями речи с днём рождения поздравили артисты Дворца детей и молодёжи

16 февраля 2017 17:04
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Новости Беларуси. Радостные именины.

В одном из столичных кафе 16 февраля отпраздновали свой день рождения воспитанники специальной общеобразовательной школы №18 для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Мальчиков и девочек поздравили артисты Дворца детей и молодёжи. Ребятам вручили подарки и накормили вкусным сладким обедом. Также праздничная программа включала танцы и игры.

Людмила Ляхнович, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района:
Каждый ребёнок должен почувствовать, чтобы у него был праздник в душе. Для того, чтобы он понимал, что нужен не только своим родителям, но и нужен государству, что государство, в данном случае управление образования и администрация района, заботиться о каждом ребёнке в отдельности, поэтому сегодня мы хотели подарить в первую очередь детям праздник.  

Подобные праздники уже стали доброй традицией.

Как говорят организаторы, их цель в том, чтобы ни один ребёнок никогда не почувствовал себя оставленным,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Особенные дети # Людмила Ляхнович

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