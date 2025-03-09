Белорусские дроны ловят преступников и осваивают сельское хозяйство – узнали секреты производства БПЛА

Еще одним примером полного понимания и кооперации Минска и Москвы стали заявления о строительстве в Беларуси завода по производству дронов, который сможет выпускать до 100 тысяч единиц в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом стало известно во время посещения главой государства выставки новейших российских беспилотников, которые в будущем смогут вывести экономику и в целом нашу жизнь на абсолютно новую высоту.

Александру Лукашенко показали новейшие разработки, которые планируют внедрять и в нашей стране. Этих крылатых помощников, к примеру, используют в сельском хозяйстве. Российские коллеги оцифровали параметры Беларуси, и уже есть понимание, сколько нам нужно дронов и какое влияние они окажут на ВВП страны. На первом этапе 2 тысячи агродронов обеспечат прибавку до миллиарда долларов. На выставке были представлены и другие образцы БПЛА: от дрона-художника до аппарата, который осуществляет обслуживание ЛЭП. Такие технологии белорусы ставят на крыло уже больше десятка лет. Есть на этом пути и взлеты, и падения. Но высокие цели того стоят. О новых высокотехнологичных эшелонах и что нам стоит дрон построить, расскажет Полина Королева.

Машиностроение – наша стихия. Ведущую роль в этой отрасли мы заняли еще в советское время, удерживаем лидерство и по сей день. Иная ситуация с покорением неба. Здесь, может, шли не в слепую, но начинать приходилось с нуля.

Юрий Яцына, директор научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:

Если первые образцы делаются с нуля 3-5 и больше лет, то потом, когда идет модификация, там проще делается доработка их по требованиям потребителей. Научно-производственный центр беспилотных комплексов при НАН был создан в 2016 году. Сегодня серийно выпускают уже 6 моделей БПЛА. И это немало – каждая «птичка», сконструированная здесь, многофункциональна. Что называется исключение из правил: когда перемена мест слагаемых сильно влияет на результат.

Когда мир заговорил о дронах, в орнитологи записались все ведомства страны. Правда, интересуются не экзотическими «Ибисами», а белорусскими «Буслами». В 2025 году эта птица заступила на службу в МВД. «Бусел» бдит в вопросе пресечения наркотрафика: помогает с обнаружением самосадов нелегальных растений и незаметным преследованием транспорта, перевозящего запрещенный груз.

Игорь Аниськов, ведущий научный сотрудник научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:

Стоит автомат захвата. И этот аппарат на высоте определенно – километр-полтора – сопровождает объект. Батареек хватает при нормальном использовании до 2 часов. Уважением «Бусел» пользуется и у природоохранителей. Его используют для преждевременного выявления болезни лесного массива: за два часа «птичка» собирает данные с нескольких сотен гектаров. Экономит не только время, но и средства. Ведь если провести санитарную рубку вовремя, древесине можно дать вторую жизнь. В противном случае пригодной она станет только для растопки. Все это возможно благодаря гиперспектральной камере.

Впервые такую камеру применили именно белорусские ученые. Продукт – совместная разработка с коллегами из Самаровского университета. Зарубежные аналоги с меньшим охватом каналов стоят порядка 160 тысяч долларов. Наша – в 15 раз дешевле. Для понимания: камера способна анализировать слои почвы и определять, куда именно необходимо внести, например, азотные удобрения.