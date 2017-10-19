Белорусские дизайнеры представили свои коллекции на фестивале славянской моды во Франции

Жюри высоко оценило работы двух белорусок и даже назвало их бренд лучшим на фестивале. В нем участвовали представили 8 стран.

Андрей Андреев, организатор фестиваля в Париже:

На фестивале у нас участвуют белорусские марки, чему мы очень рады. Беларусь представлена сильным дуэтом, и я надеюсь, что они будут также рады участвовать у нас, как и мы. Как организаторы, очень довольны принимать у себя славянских братьев.