Белорусские дизайнеры представили свои коллекции на фестивале славянской моды во Франции

Новости Беларуси. Белорусский стиль на парижском подиуме. На первом фестивале славянской моды во Франции свои коллекции представил отечественные дизайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский стиль на парижском подиуме. На первом фестивале славянской моды во Франции свои коллекции представил отечественные дизайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жюри высоко оценило работы двух белорусок и даже назвало их бренд лучшим на фестивале. В нем участвовали представили 8 стран.
Андрей Андреев, организатор фестиваля в Париже:
На фестивале у нас участвуют белорусские марки, чему мы очень рады. Беларусь представлена сильным дуэтом, и я надеюсь, что они будут также рады участвовать у нас, как и мы. Как организаторы, очень довольны принимать у себя славянских братьев.
Это уже не первое участие белорусских дизайнеров одежды в подобных конкурсах. Они помогают наладить белорусско-французское сотрудничество в сфере легкой промышленности.