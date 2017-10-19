Розыгрыш 44-го тура игры «Удача в придачу» состоится 21 октября

Совсем скоро долгожданная суббота! Совсем скоро умопомрачительный праздник от «Евроопта» – 44-ый розыгрыш игры «Удача в придачу»! 21 октября в 13.20 в минском ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовская, 8 российский комедийный актер и шоумен, звезда КВН в составе команды «Уездный город» Сергей Писаренко разыграет среди участников тура главный приз – 24-ю квартиру от «Евроопт» . Столичная жилплощадь отвечает всем современным стандартам, располагается в элитном районе Минска с благоустроенной инфраструктурой: рядом – проспект Победителей, «Минск-Арена» и водохранилище «Дрозды». За свое качество могут ответить и 2 пары стильных внедорожника марки Nissan Juke, которые также в этом туре ждут встречи с будущими хозяевами. Накапливайте коды и присоединяйтесь к розыгрышу из любой удобной вам точки страны, следите за происходящим в режиме реального времени на телеканалах ОНТ и «НТВ-Беларусь», а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А лучше приходите в «Е-сити» посмотреть на это зажигательное шоу своими глазами и получите возможность поучаствовать в специальном конкурсе и выиграть бытовую технику!

А победа в «Удача в придачу» реальна! Вера в свое везение и настойчивость – формула успеха всех победителей! Делая свои обычные покупки, жительница Гродно Ирина Сазонова отчетливо представляла, как однажды в субботу услышит тот самый звонок…

Буквально за секунду жизнь семьи победителей круто изменилась к лучшему!

Если вы еще не в игре, значит, самое время это сделать. Всего-то нужно зарегистрироваться на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!», а дальше просто совершать свои привычные покупки магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл», не забывая про товар удачи и дисконтную карту «Е-плюс». Каждые 10 рублей вам принесут игровой код и скретч-карту моментальной игры «Удача в придачу-2!», в которой, не отходя от кассы, можно выиграть вкусные и полезные товары, сертификаты для покупок и солидные деньги – 100 рублей, 500 рублей и даже 1000 рублей! А за 15 рублей вам подарят Бонстика! Добавив к покупке еще и «бон-товары», можно получить несколько игрушекдополнительно! Свежая коллекция состоит из 24 забавных бонитронских овощей и фруктов. Успейте собрать их всех до 22 октября!

Кроме того, на сайте bonsticks.by можно стать постоянным зрителем видеоканала «БонстикПродакшн» – ссозданный детьми для детей. На виртуальной страничке юных зрителей ждут не только новостные выпуски «Бонстик News», но и большое развлекательное соревнование «Бонстик-шоу». Кстати, принять участие в съемочном процессе в телестудии Бонстиков, которая находится в минском ТРЦ «Е-сити», может каждый желающий – в любой день, кроме понедельника, с 10.30 до 20.00.

Совершайте нужные покупки в «Евроопт» – и будьте в выигрыше каждый день!