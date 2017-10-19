Волонтерство в Беларуси: добровольцы, которые посвящают себя другим

Даша ездит к своим четвероногим друзьям несколько раз в неделю. Смена волонтёра в приюте по 4-5 часов. За это время нужно уделить внимание всем животным: накормить, убрать, полечить, подарить порцию ласки и внимания.

О таких людях говорят – «человечный». Дарья никогда не пройдёт мимо маленького друга в беде. Но не для того, чтобыумилиться и погладить. А чтобы по-настоящему позаботиться: подарить новый дом – будь то временно у неё, в приюте или у добрых хозяев.

Дарья меняет их жизнь, а они её. Кроме учёбы на экономиста, девушка с недавних пор ещё и студентка ветеринарной академии.

Дорога к спасённым животным неблизкая. Но ведь это дела, которые не отложишь на потом из-за более существенных. Да и может ли быть что-то важнее этих глаз, которые доверяют, ждут и надеются.

Так считают и другие волонтеры. Кристина и Маша ездят в детские дома, социально-педагогические и онкологические центры.

Девушки ставят спектакли для ребятишек, придумывают игры и занятия. Цели стать волонтёром не было. Так получилось. И даже после окончания университета, с появлением новых забот, время на помощь другим всегда находится.

Спасти соколят, обустроить экологическую тропу, организовать акцию по плетению гнёзд для ушастых сов – это всё про Максима. Парень «служит» природе почти как «штатный» работник по 15-20 часов в неделю. Просто очень хочется сделать так, чтобы равнодушия к окружающему миру стало меньше.

Волонтёры – добровольцы, которые посвящают себя другим. Но, как признаётся каждый из них: получают взамен больше, чем отдают.