«За каждым звонком стоит судьба ребенка»: вопросы торговли и сексуального насилия над детьми обсудили в Минске

Новости Беларуси. От равнодушия до агрессии один шаг. В Минске в рамках совместного проекта Следственного комитета и Клуба деловых женщин 19 октября обсудили вопросы торговли и сексуального насилия над детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении года по всей стране прошла не одна подобная встреча. Эта тема остро обсуждается во всем мире. Жертвами насильников за последние несколько лет в Беларуси стали около 600 детей. В материалах следствия зачастую фигурируют шокирующие подробности.

Галина Суздалева, старший следователь по особо важным делам Центрального аппарат Следственного комитета Республики Беларусь:

Преступления этой категории выявляются в геометрической прогрессии. Но это не говорит о том, что раньше их не было. Это говорит о том, что мы научились более четко выявлять критерии выявления педофилов, определять состав преступления. Определили методики доказывания и процессы сбора доказательств.

Лариса Истомова, председатель Клуба деловых женщин:

На базе нашей организации работает национальная горячая линия. Мы информируем детей и взрослых, которые подвергались сексуальному насилию, в том числе в сети интернет.