Белорусские депутаты рассмотрят поправки в пенсионные законы

Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрят 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании.

Также в повестке дня – утверждение отчётов о бюджете. Второе чтение предстоит поправкам в законы о третейских судах, а также изменения в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы. А вот поправки в Уголовно-исполнительный кодекс рассмотрят сразу в двух чтениях.