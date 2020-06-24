Игорь Сергеенко о предприятии «Мозырьсоль»: на таких коллективах держится экономика нашей страны

Новости Беларуси. В Мозыре после длительной реконструкции начал работу драматический театр имени Ивана Мележа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую постановку на обновленной сцене зрители увидят уже в сентябре. Сезон откроют «Люди на болоте».

Особое внимание при реконструкции уделили сохранению архитектурного облика здания. Драмтеатр был построен в 30-е годы прошлого столетия и является историко-культурной ценностью нашей страны.

Капитальный ремонт начался еще в 2010 году. Сроки работ значительно затянул сильный пожар, который буквально уничтожил часть второго этажа и кровли. Некоторые участки уникального здания пришлось отстраивать заново.

Ответы на интересующие вопросы получил коллектив предприятия «Мозырьсоль». 24 июня его посетил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Предприятие «Мозырьсоль» на сегодняшний день не снижало обороты в течение этого года. 85 % продукции они производят на экспорт, 15 % внутри страны. Я думаю, что у таких предприятий, как «Мозырьсоль» есть будущее. На таких коллективах держится экономика нашей страны, которые сегодня ищут новые формы, новые рынки сбыта, расширяют географию поставок.