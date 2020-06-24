Игорь Сергеенко о предприятии «Мозырьсоль»: на таких коллективах держится экономика нашей страны
Новости Беларуси. В Мозыре после длительной реконструкции начал работу драматический театр имени Ивана Мележа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую постановку на обновленной сцене зрители увидят уже в сентябре. Сезон откроют «Люди на болоте».
Особое внимание при реконструкции уделили сохранению архитектурного облика здания. Драмтеатр был построен в 30-е годы прошлого столетия и является историко-культурной ценностью нашей страны.
Капитальный ремонт начался еще в 2010 году. Сроки работ значительно затянул сильный пожар, который буквально уничтожил часть второго этажа и кровли. Некоторые участки уникального здания пришлось отстраивать заново.
Ответы на интересующие вопросы получил коллектив предприятия «Мозырьсоль». 24 июня его посетил глава Администрации Президента.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предприятие «Мозырьсоль» на сегодняшний день не снижало обороты в течение этого года. 85 % продукции они производят на экспорт, 15 % внутри страны. Я думаю, что у таких предприятий, как «Мозырьсоль» есть будущее. На таких коллективах держится экономика нашей страны, которые сегодня ищут новые формы, новые рынки сбыта, расширяют географию поставок.
Также Игорь Сергеенко навестил воспитанников Мозырского детского дома.