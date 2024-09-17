Белорусские археологи проводят уникальные раскопки на Менке. Именно там могла быть основана столица

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сегодня точное место и время возникновения Минска – вопрос открытый. И чтобы найти ответ, в 2023 году в Беларуси стартовали масштабные раскопки. В Городище на Менке белорусские археологи изучают гектары земли. В этом им помогают волонтеры, студенты белорусских вузов.

В 2024 году копилка археологов пополнилась сотнями уникальных артефактов, которые поистине можно считать научными сенсациями мирового масштаба. Находки археологов подтверждают теорию, что когда-то белорусская столица находилась именно на Менке, а уже потом была перенесена на Свислочь.