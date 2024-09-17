Президент поздравил белорусов с Днём народного единства

Государственный праздник отмечает Беларусь. 85 лет назад, 17 сентября 1939, было положено начало событиям, которые ускорили установление на нашей земле народной власти и свободы. Объединение предопределило будущие героические свершения белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве основные события развернутся на площади Единства. Здесь же представлена выставка «Единство! Развитие! Качество!», на которой предприятия демонстрируют продукцию, презентуют достижения. В Бресте на месте захоронения воинов Красной армии, павших в 1939 году за восстановление единства белорусского народа, состоится торжественный митинг. Праздник в Гродненской области начнется с молебна за мир и согласие во всех храмах региона, вне зависимости от конфессии.

В Витебске в городском концертном зале, рассчитанном на тысячу гостей, дадут праздничный концерт «Под небом единым». Масштабные празднования в Гомеле начались накануне с торжественного собрания. А сегодня большая делегация области отправится в столицу. В «Минск-Арене» стартует «Марафон единства». 85 лет назад белорусы мечтали о воссоединении и стремились к нему. 17 сентября – праздник исторической справедливости, символизирующий национальное возрождение Беларуси. Это в поздравлении соотечественникам с Днем народного единства подчеркнул Президент.