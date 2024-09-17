Телеканал «Первый информационный» начал вещание. «РТР-Беларусь» теперь на шестой кнопке

Новости каждый час. Круглосуточный информационный телеканал в составе «Белтелерадиокомпании» начал работу 17 сентября. В его основу положена концепция многочасового новостного вещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первый информационный» занял пятую кнопку. А «РТР-Беларусь» теперь на шестом канале общедоступного пакета. Новый перечень и последовательность телепрограмм утверждены постановлением правительства. Сегодня документ вступил в силу.

Что касается проекта наших коллег, составляющими «Первого информационного» станут новые форматы передач и спецрепортажей, авторские рубрики, документалистика, трансляции и телеверсии важных событий. Зрителей также ждут прямые включения, развернутое освещение ключевых общественно-политических мероприятий, обзор новостей бизнеса и финансов, аналитика от ведущих экспертов.