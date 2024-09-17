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Телеканал «Первый информационный» начал вещание. «РТР-Беларусь» теперь на шестой кнопке

17 сентября 2024 06:32
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Новости каждый час. Круглосуточный информационный телеканал в составе «Белтелерадиокомпании» начал работу 17 сентября. В его основу положена концепция многочасового новостного вещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Телеканал «Первый информационный» начал вещание. «РТР-Беларусь» теперь на шестой кнопке-2

«Первый информационный» занял пятую кнопку. А «РТР-Беларусь» теперь на шестом канале общедоступного пакета. Новый перечень и последовательность телепрограмм утверждены постановлением правительства. Сегодня документ вступил в силу. 

Что касается проекта наших коллег, составляющими «Первого информационного» станут новые форматы передач и спецрепортажей, авторские рубрики, документалистика, трансляции и телеверсии важных событий. Зрителей также ждут прямые включения, развернутое освещение ключевых общественно-политических мероприятий, обзор новостей бизнеса и финансов, аналитика от ведущих экспертов.

# СМИ Беларуси

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