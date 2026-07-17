Белорусские аграрии убрали 10 % площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). В стране намолочено 884 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность – более 42,5 центнеров с гектара. Это выше прошлогодних показателей.

Так, в центральном регионе намолочено 234 тысячи тонн. В Брестской области – 211 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома 197 тысяч тонн зерна. В хозяйствах продолжается уборка озимого рапса на зерно. Этой культуры в стране намолочено 156 тысяч тонн. Параллельно аграрии ведут заготовку кормов. Скошено трав вторым укосом на 52 % площадей от плана. Сена заложили свыше 350 тысяч тонн, а силоса – более 320 тысяч тонн.