Упала с самоката, лечение – 8000 долларов! В Беларуси собираются урегулировать закон в отношении СПМ
Занятия в школах еще не начались, но определенные уроки неплохо усвоить вне школьной программы. На неделе минчан обучали безопасной езде на электросамокатах. Акцию проводила Госавтоинспекция. Сотрудникам ГАИ все чаще приходится разбираться в происшествиях с участием средств персональной мобильности. Под это определение попадают электросамокаты, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки. Многие заметили, что таких в городе буквально с каждым летом становится все больше. На первый взгляд безобидные, но на деле такие средства передвижения могут если не убить, то покалечить точно. Примеров немало.
Но и без них уже не обойтись. Это экологичный и доступный способ передвижения. Да и, как свидетельствует статистика, рынок СПМ будет только расти.
А потому нам придется найти оптимальные правила для мирного сосуществования, о которых на неделе рассуждала Арина Верховская.
Они рискуют жизнью, причем не всегда только своей. Любители средств персональной мобильности порой забывают о правилах безопасности. К чему это приводит, показывают видео, которые регулярно появляются в сети.
С историей Иры уже знакомы тысячи пользователей соцсетей. Столичный блогер стала жертвой электросамоката. Во время очередной поездки девушка не справилась с управлением и упала, получив серьезную травму.
Мне сейчас сложно говорить. Я выбила пять передних зубов. Четыре восстановили, один нет.
Такой способ передвижения девушка практикует уже 5 лет. Но, как оказалось, даже опытные пользователи электросамокатов не застрахованы от ДТП. За последние 1,5 года зарегистрировано свыше 4,5 тысячи нарушений правил пользования дорожными электрогаджетами. Забыв о скоростном режиме и войдя в кураж, можно не справиться с управлением и получить серьезные травмы.
Зачастую под колеса попадают и дети. В марте на проспекте Победителей водитель сбил двух подростков, пересекавших пешеходный переход на одном самокате. И это не единичный случай. Те, кто едут на средствах персональной мобильности, рискуют не только своей жизнью, но и тех, кто передвигается рядом. Мнения жителей столицы об электросамокатах неоднозначны. Одни с ветерком гоняют по дорогам и тротуарам, другие же мечтают их притормозить.
Самое главное не ездить близко к людям и не наезжать на них.
Электросамокат – это хорошо, потому что это такое средство мобильности, когда быстро можно передвигаться по городу по своим делам.
Я как-то видела новость, что одна женщина ехала на электросамокате, упала, разбила себе нижнюю челюсть и лечение будет стоить 8 тысяч долларов. И после этого я не катаюсь.
Очень опасный вид транспорта, я считаю, что это очень плохо, что они, когда нет выделенной дорожки, летают и выскакивают у тебя из-за спины.
Когда с малышом идешь, боишься за него, оборачиваешься.
Это очень удобно, особенно когда ночью транспорт не ходит, можно воспользоваться самокатом.
Арина Верховская, корреспондент:
С каждым годом количество средств персональной мобильности в городах страны становится все больше. Только шеринговых электросамокатов в столице порядка 10 тысяч. Воспользоваться ими достаточно легко. Необходимо скачать приложение и привязать карту. Далее находишь свободный самокат, сканируешь QR-код, и можно начинать поездку. Гаджет популярен и как общественный транспорт, и как развлечение. По данным лишь одной кикшеринговой компании, в прошлом году число поездок составило более 2 миллионов.
Для любителей прокатиться с ветерком действуют определенные правила. Передвигаться на средствах персональной мобильности можно с 14 лет исключительно по тротуарам и велодорожкам. Есть ограничения и по скорости. Гонять по улицам города можно не больше 25 километров в час. В парках и скверах – до 15. На прокатных самокатах уже установлены скоростные ограничения. На небезопасных участках, где могут произойти столкновения, самокат автоматически замедляется. Со всеми правилами пользования СПМ можно ознакомиться в приложении и получить за это приятный бонус.
В приложениях всегда дают какие-то скидки, если изучить правила, многие так делают.
За соблюдением правил пользования мобильным транспортом следят инспекторы ГАИ. Регулярно проводят рейды. Патрулируют улицы и места массового скопления людей.
Подробности в видео.
Генеральная прокуратура выступила с инициативой урегулировать закон в отношении средств персональной мобильности и внести изменения в правила дорожного движения. Необходимо четко прописать в законе, что относится к средствам персональной мобильности, а что все же к транспорту.
Несмотря на все за и против, электрогаджеты уже стали частью движения столицы и обеспечивают свободу передвижения его жителям. Чтобы прийти к компромиссу, необходимо разграничить потоки автомобилей, пешеходов и средств персональной мобильности. А для этого разделить транспорт по категориям и определить для каждого свою безопасную зону передвижения. Предложение об изменении закона уже направлены на рассмотрение в Совет Министров.