Упала с самоката, лечение – 8000 долларов! В Беларуси собираются урегулировать закон в отношении СПМ

Занятия в школах еще не начались, но определенные уроки неплохо усвоить вне школьной программы. На неделе минчан обучали безопасной езде на электросамокатах. Акцию проводила Госавтоинспекция. Сотрудникам ГАИ все чаще приходится разбираться в происшествиях с участием средств персональной мобильности. Под это определение попадают электросамокаты, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки. Многие заметили, что таких в городе буквально с каждым летом становится все больше. На первый взгляд безобидные, но на деле такие средства передвижения могут если не убить, то покалечить точно. Примеров немало. Но и без них уже не обойтись. Это экологичный и доступный способ передвижения. Да и, как свидетельствует статистика, рынок СПМ будет только расти. А потому нам придется найти оптимальные правила для мирного сосуществования, о которых на неделе рассуждала Арина Верховская.

Они рискуют жизнью, причем не всегда только своей. Любители средств персональной мобильности порой забывают о правилах безопасности. К чему это приводит, показывают видео, которые регулярно появляются в сети. С историей Иры уже знакомы тысячи пользователей соцсетей. Столичный блогер стала жертвой электросамоката. Во время очередной поездки девушка не справилась с управлением и упала, получив серьезную травму.

Мне сейчас сложно говорить. Я выбила пять передних зубов. Четыре восстановили, один нет.

Такой способ передвижения девушка практикует уже 5 лет. Но, как оказалось, даже опытные пользователи электросамокатов не застрахованы от ДТП. За последние 1,5 года зарегистрировано свыше 4,5 тысячи нарушений правил пользования дорожными электрогаджетами. Забыв о скоростном режиме и войдя в кураж, можно не справиться с управлением и получить серьезные травмы. Зачастую под колеса попадают и дети. В марте на проспекте Победителей водитель сбил двух подростков, пересекавших пешеходный переход на одном самокате. И это не единичный случай. Те, кто едут на средствах персональной мобильности, рискуют не только своей жизнью, но и тех, кто передвигается рядом. Мнения жителей столицы об электросамокатах неоднозначны. Одни с ветерком гоняют по дорогам и тротуарам, другие же мечтают их притормозить.

Самое главное не ездить близко к людям и не наезжать на них.

Электросамокат – это хорошо, потому что это такое средство мобильности, когда быстро можно передвигаться по городу по своим делам.

Я как-то видела новость, что одна женщина ехала на электросамокате, упала, разбила себе нижнюю челюсть и лечение будет стоить 8 тысяч долларов. И после этого я не катаюсь.

Очень опасный вид транспорта, я считаю, что это очень плохо, что они, когда нет выделенной дорожки, летают и выскакивают у тебя из-за спины.

Когда с малышом идешь, боишься за него, оборачиваешься.

Это очень удобно, особенно когда ночью транспорт не ходит, можно воспользоваться самокатом.

Арина Верховская, корреспондент:

С каждым годом количество средств персональной мобильности в городах страны становится все больше. Только шеринговых электросамокатов в столице порядка 10 тысяч. Воспользоваться ими достаточно легко. Необходимо скачать приложение и привязать карту. Далее находишь свободный самокат, сканируешь QR-код, и можно начинать поездку. Гаджет популярен и как общественный транспорт, и как развлечение. По данным лишь одной кикшеринговой компании, в прошлом году число поездок составило более 2 миллионов. Для любителей прокатиться с ветерком действуют определенные правила. Передвигаться на средствах персональной мобильности можно с 14 лет исключительно по тротуарам и велодорожкам. Есть ограничения и по скорости. Гонять по улицам города можно не больше 25 километров в час. В парках и скверах – до 15. На прокатных самокатах уже установлены скоростные ограничения. На небезопасных участках, где могут произойти столкновения, самокат автоматически замедляется. Со всеми правилами пользования СПМ можно ознакомиться в приложении и получить за это приятный бонус.

В приложениях всегда дают какие-то скидки, если изучить правила, многие так делают.

За соблюдением правил пользования мобильным транспортом следят инспекторы ГАИ. Регулярно проводят рейды. Патрулируют улицы и места массового скопления людей. Подробности в видео.