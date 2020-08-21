Прямой эфир

Белорусские аграрии намолотили свыше 7,4 млн тонн зерна

21 августа 2020 20:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к намолоту зерна в 7,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские аграрии намолотили свыше 7,4 млн тонн зерна-1

Лидер кампании – Минская область. Здесь собрали 1 миллион 901 тысячу тонн. Рубеж в 1,5 миллиона преодолен в Гродненском регионе. Хозяйства Брестчины завершают кампанию с намолотом более 1 миллиона 300 тысяч тонн. К заветной отметке в миллион приблизились в Могилевской области, где неубранными остаются около 20 % к уборочной площади. 900 тысяч тонн собрали гомельские труженики.  

В последние дни погода немного подводит аграриев. Хотя солнечные дни еще очень нужны на севере страны. Традиционно Витебская область завершает кампанию позже остальных. Хлеборобам предстоит убрать еще четверть колосовых.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас разные мнения, у нас разные подходы, но у нас одна страна». Что говорят белорусы на митингах?
21 августа 2020 20:55

«У нас разные мнения, у нас разные подходы, но у нас одна страна». Что говорят белорусы на митингах?

Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»
21 августа 2020 20:49

Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»

Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста
21 августа 2020 20:42

Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста