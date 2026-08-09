Более 140 инвестпроектов реализуют в Гомельской области

В Гомельской области реализуют более 140 инвестпроектов. 11 производств уже работают. Еще несколько десятков планируют запустить до конца года. Такой подход дает чистый плюс практически во всех сферах и мощный экспорт. А инвестиции в основной капитал – это залог роста и в целом фундамент экономики региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На первом месте по этому показателю в стране идет Минск и столичный регион. Здесь традиционно концентрируются головные офисы и инфраструктурные мегапроекты, что и дает такой результат. Дальше идут западные регионы. И тут интересно, как распределяются инвестиции. Брестская область – аграрно-логистический лидер. Инвестиции поступают через эти сферы. В Гродненской финансовые вливания завязаны на АЭС и «Гродно Азоте». А Гомельщина выигрывает за счет диверсификации. На юге миллиарды распределяются более равномерно: от тяжелой металлургии до пищевой промышленности и химического сектора.

На этой фабрике выпускают лакомства, без которых сложно представить семейное чаепитие. Но чтобы любимые сладости становились еще вкуснее, а их ассортимент разнообразнее, кондитерское производство постоянно меняется. Сейчас в вафельном цехе завершается важный этап модернизации. Вводят в эксплуатацию современные печи турецкого производства. Новое оборудование расходует в три раза меньше энергии на нагрев, а работает гораздо эффективнее. Каждая печь за минуту выдает по 48 румяных вафельных листов. Участок стал более мощным и экологичным. Основные компоненты подаются в автоматическом режиме. Сотрудникам остается лишь контролировать параметры работы линии.

Виктория Мазурова, ведущий инженер-технолог вафельного цеха кондитерской фабрики:

Готовое вафельное тесто поступает на вафельную печь, наливается на вафельные прессы, выпекается в течение двух минут при температуре 130 градусов. Выпеченный вафельный лист выходит на охладитель, охлаждается в условиях цеха и собирается в стопки.

Благодаря обновлению объемы производства сладостей до конца года вырастут более чем на 500 тонн, а загрузка мощностей увеличится почти на 9 %. Помимо возвращения на прилавки привычных классических хитов, фруктовых, халвичных и диабетических вафель, фабрика готовит для покупателей аппетитные новинки. Скоро в линейке появятся детские батончики со вкусами апельсина и клюквы. Их рецептуру уже согласовали в Минздраве, чтобы и вкусно, и полезно. И это лишь часть масштабной модернизации.

Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

В течение текущего года нами уже были доведены до завершения проекты модернизации упаковочного парка в бисквитном цехе. Был установлен аппарат по упаковке во «флоу-пак» всеми любимого печенья «Мария». Также был установлен робот-укладчик на сахарную линию. Данный проект не заключительный. Могу озвучить, что мы прорабатываем автоматическую подачу вафельного листа после выпечки на намазку. Это позволит облегчить труд нашим людям, ускорить технологический процесс. Уже в этом месяце обновленный ассортимент хрустящих лакомств начнет поступать в магазины республики и за рубеж.

Еще один важный инвестпроект реализуют на Гомельском химическом заводе. Здесь реконструируют сернокислотное производство. Спустя 20 лет эксплуатации в агрессивной среде оборудование требует замены. Предприятие решило заодно и нарастить мощности. Сергей Киселев, первый заместитель директора – главный инженер Гомельского химического завода:

На сегодняшний момент мощность составляет 700 тысяч тонн. Впоследствии проведение реконструкции Гомельского химического завода позволит нарастить выпуск минеральных удобрений более миллиона тонн натуры. На сегодняшний момент уже началась активно работа по монтажу оборудования. Это и котлопечной агрегат, и пароперегреватель второй, и оборудование на химводоочистке, и диспетчерская.