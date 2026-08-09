Блокпосты, «Егоза», камеры вокруг – как проходит жатва на границе с Украиной

Формула белорусской стабильности давно и хорошо известна. Что бы ни происходило вокруг, наша главная задача – спокойно работать, а на данный момент – убирать хлеб. В такой логике сейчас живут южные и юго-западные районы страны, где страда продолжается в штатном режиме, несмотря на то, что буквально за забором идет война. В целом уборочная кампания в Беларуси преодолела половинный рубеж. Общий намолот уже превысил 6 миллионов тонн зерна. Тройка лидеров выглядит весомо. Первое место удерживает Минская область с результатом более полутора миллионов тонн зерна. Следом идут Брестский и Гродненский регионы, где также перешагнули этот рубеж. Остальные подтягиваются. Каждый в своем темпе, но все регионы опережают темпы прошлого года. При этом задает планку всей стране Столинский район. Он первым в Беларуси завершил уборку зерновых и зернобобовых, собрав рекордные 120 тысяч тонн хлеба. Эта земля находится прямо на наших южных рубежах, а своим трудом местные аграрии доказывают, что лучшим ответом на любые внешние вызовы становятся железная дисциплина и полные закрома. Программа «Неделя» отправилась на самый юг страны, чтобы узнать, с каким настроением комбайнеры берут финишные метры и почему хлеб – это синоним мира и спокойствия.

Вот мы из города въехали на территорию нашего хозяйства. Это единственная дорога, которая идет на Радостово до границы с Украиной. В прошлом месяце здесь проходили учения. Были установлены блокпосты, досматривали все машины. Фактически эту дорогу перекрыли, и создались определенные пробки. Иногда, чтобы этот блокпост проехать, нужно было минут 20-30 отстоять.

Соседство с зоной повышенного внимания накладывает свой отпечаток, но такие временные неудобства директора дрогичинского хозяйства нисколько не смущают. Здесь, всего в десятке километров от белорусско-украинской границы, гул моторов не утихает. Местные аграрии держат продовольственную оборону. Ни рекордные 40 градусов жары, ни работа от зари до зари не мешают семейному экипажу качественно и в срок убирать урожай. За штурвалом этого комбайна механизатор Николай Жук пятый сезон подряд. Работать с дочкой одно удовольствие, понимают друг друга без слов. Слаженный тандем уже намолотил больше тысячи тонн зерна. Эта земля для них родная, здесь пустили корни, построили дом. А ведь когда-то жизнь семьи Жук была неразрывно связана с той стороной. Жена Николая родом из Украины. Николай Жук, механизатор сельхозпредприятия «Племенной завод Закозельский»:

Ездили часто, там ее вся родня. После 2014 года уже перестали ездить. Выкупили дом нормальный, работаем, дети все здесь. Дронов – ничего нет здесь, нормально, тихо, спокойно.

А ведь тех, в чьих жилах течет украинская кровь, сегодня в хозяйстве немало. Руководитель предприятия Сергей Велесик вспоминает, как еще в 80-е сюда приезжали украинцы на сельхозработы. Пололи свеклу, копали картошку, многие так и оставались жить на этих землях. Сергей Велесик, директор сельхозпредприятия «Племенной завод Закозельский»:

Я еще застал это время, когда фактически граница свободно пересекалась. То есть люди двигались пешком за какими-то определенными покупками, приобретениями. Соответственно, в хозяйстве есть много семей сформированных. Это и белорусы, и граждане Украины.

Сейчас механизаторы племенного завода Закозельский завершают уборочную. В этом году зерновой клин составил внушительные 2 500 гектаров. Ставку делали на озимую пшеницу. Возможно, получили не такую урожайность, как планировали, вмешалась погода, но в следующем сезоне сделают выводы. Впрочем, за ходом приграничной жатвы сегодня следят не только в сводках Министерства, но и в соцсетях. Молодой агроном Марина Антонович превратила обычную жатву в настоящий тикток-тренд.

Всем привет! Сегодня экстремальная жара, но мы не сдаемся и завершаем уборку. Каждый день снимает короткие ролики про тех, кто обычно остается в тени. Труд простых механизаторов уже нашел отклик у односельчан. Видео набирают тысячу просмотров и комментариев. Марина Антонович, агроном сельхозпредприятия «Племенной завод Закозельский»:

Односельчанам очень интересно узнавать, что у нас происходит. Комбайны в поле, посевная начинается, кормозаготовка, технику новую везем – тоже снимаем. Есть много очень комментариев, пишут, что мы там раньше жили, в Закозеле, или нам очень интересно посмотреть, как там сейчас все происходит.